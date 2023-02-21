Бушланова Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1918
Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович
с. Ленское Свердловской области
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович
Ленское, Туринск, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Бушланов Фёдор Викторович
Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович
с. Ленское Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушланов Никонор Викторович
Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия (Дуся) Викторовна
Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Викторовна
Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Павла Викторовна
Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно