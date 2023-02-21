Бушланова Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Марина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1918

Сын: Бушланов Иван Викторович

Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович

с. Ленское Свердловской области
Рождение ребёнка
1923

Сын: Бушланов Иван Викторович

Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович

Ленское, Туринск, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Бушланов Фёдор Викторович

Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович

с. Ленское Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Никонор Викторович

Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия (Дуся) Викторовна

Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Викторовна

Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова Павла Викторовна

Отец ребёнка: Бушланов Виктор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Виктор Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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