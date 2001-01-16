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Бушланов Иван Викторович

Место рождения

с. Ленское Свердловской области

Дата рождения

14.09.1918

Дата смерти

16.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1918

Отец: Бушланов Виктор Фёдорович

Мать: Бушланова Марина Александровна

с. Ленское Свердловской области
Рождение ребёнка
26.08.1947

Сын: Бушланов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна

г. Фергана
Рождение ребёнка
09.06.1950

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна

г. Красноуральск Свердловской области
Рождение ребёнка
16.11.1952

Дочь: Григорьева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна

г. Красноуральск Свердловской области
Рождение ребёнка
10.04.1956

Сын: Бушланов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Буторина Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
г. Днепорпетровск
Смерть
16.01.2001
г. Лебедянь Липецкая обл.
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
местное кладбище село Шовское Лебедянского района
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