Бушланов Иван Викторович
Место рожденияс. Ленское Свердловской области
Дата рождения14.09.1918
Дата смерти16.01.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1918
с. Ленское Свердловской области
Рождение ребёнка
26.08.1947
Сын: Бушланов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна
г. Фергана
Рождение ребёнка
09.06.1950
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна
г. Красноуральск Свердловской области
Рождение ребёнка
16.11.1952
Дочь: Григорьева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна
г. Красноуральск Свердловской области
Рождение ребёнка
10.04.1956
Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна
Развод
Неизвестно
Жена: Буторина Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Буторина Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буторина Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
г. Днепорпетровск
Смерть
16.01.2001
г. Лебедянь Липецкая обл.
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
местное кладбище село Шовское Лебедянского района