Бушланов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1956
Отец: Бушланов Иван Викторович
Мать: Буторина Мария Павловна
Рождение ребёнка
25.08.1977
Дочь: Хорольская Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Бушланова Вера
г.Андижан Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудяшева Людмила
Развод
Неизвестно
Жена: Бушланова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова Вера
Место жительства
Неизвестно