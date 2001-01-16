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Бушланов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1956

Отец: Бушланов Иван Викторович

Мать: Буторина Мария Павловна

Рождение ребёнка
25.08.1977

Дочь: Хорольская Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Бушланова Вера

г.Андижан Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудяшева Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Бушланова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Вера

Место жительства
Неизвестно
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