Хорольская (Бушланова) Марина Сергеевна
Место рожденияг.Андижан Узбекистан
Дата рождения25.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1977
Отец: Бушланов Сергей Иванович
Мать: Бушланова Вера
г.Андижан Узбекистан
Развод
Неизвестно
Муж: Хорольский Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорольский Александр Вадимович
Отец ребёнка: Хорольский Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Вадимовна
Отец ребёнка: Хорольский Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хорольский Вадим
Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов
Место жительства
Неизвестно
Тверская область Заокский р-он р.п. Заокский ул. Комсрмольская 29Б