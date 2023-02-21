Хорольская (Бушланова) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорольская (Бушланова) Марина Сергеевна

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Место рождения

г.Андижан Узбекистан

Дата рождения

25.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1977

Отец: Бушланов Сергей Иванович

Мать: Бушланова Вера

г.Андижан Узбекистан
Развод
Неизвестно

Муж: Хорольский Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорольский Александр Вадимович

Отец ребёнка: Хорольский Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Вадимовна

Отец ребёнка: Хорольский Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорольский Вадим

Работа или профессия
Неизвестно
учитель начальных классов
Место жительства
Неизвестно
Тверская область Заокский р-он р.п. Заокский ул. Комсрмольская 29Б
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