Хорольский Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорольский Александр Вадимович
Мать ребёнка: Хорольская Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Вадимовна
Мать ребёнка: Хорольская Марина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно