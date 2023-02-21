Хорольский Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорольский Вадим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Хорольская Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорольский Александр Вадимович

Мать ребёнка: Хорольская Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Вадимовна

Мать ребёнка: Хорольская Марина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорольская Марина Сергеевна

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