Буторина (Буторина) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1919
Дата смерти20.04.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1919
Рождение ребёнка
26.08.1947
Сын: Бушланов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович
г. Фергана
Рождение ребёнка
09.06.1950
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович
г. Красноуральск Свердловской области
Рождение ребёнка
16.11.1952
Дочь: Григорьева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович
г. Красноуральск Свердловской области
Рождение ребёнка
10.04.1956
Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1991
г. Набережные Челны
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости