Буторина (Буторина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуторина (Буторина) Мария Павловна

Буторина (Буторина) Мария Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1919

Дата смерти

20.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1919

Отец: Буторин Павел Митрофанович

Мать: Буторина Степанида Евлентьевна

Рождение ребёнка
26.08.1947

Сын: Бушланов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович

г. Фергана
Рождение ребёнка
09.06.1950

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович

г. Красноуральск Свердловской области
Рождение ребёнка
16.11.1952

Дочь: Григорьева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович

г. Красноуральск Свердловской области
Рождение ребёнка
10.04.1956

Сын: Бушланов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Развод
Неизвестно

Муж: Бушланов Иван Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Иван Викторович

Смерть
20.04.1991
г. Набережные Челны
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close