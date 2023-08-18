Тятов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Тятов Герасим
Мать: Тятова Анна Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тятова Ирина Прохоровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тятов Федор
Мать ребёнка: Тятова Ирина Прохоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Тятов Андрей
Мать ребёнка: Тятова Ирина Прохоровна
Смерть
Неизвестно