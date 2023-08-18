Тятов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тятов Герасим

Мать: Тятова Анна Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тятова Ирина Прохоровна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Тятов Федор

Мать ребёнка: Тятова Ирина Прохоровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Тятов Андрей

Мать ребёнка: Тятова Ирина Прохоровна

Смерть
Неизвестно

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