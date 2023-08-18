Тятова Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тятов Герасим
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тятов Михаил
Отец ребёнка: Тятов Герасим
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тятов Макар
Отец ребёнка: Тятов Герасим
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тятов Илья
Отец ребёнка: Тятов Герасим
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тятов Иван
Отец ребёнка: Тятов Герасим
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Тятова) Марва
Отец ребёнка: Тятов Герасим
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тятов Панкрат
Отец ребёнка: Тятов Герасим
Смерть
Неизвестно