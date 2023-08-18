Тятова Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятова Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тятов Герасим

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тятов Михаил

Отец ребёнка: Тятов Герасим

Рождение ребёнка
1827

Сын: Тятов Макар

Отец ребёнка: Тятов Герасим

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тятов Илья

Отец ребёнка: Тятов Герасим

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тятов Иван

Отец ребёнка: Тятов Герасим

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Тятова) Марва

Отец ребёнка: Тятов Герасим

Рождение ребёнка
1841

Сын: Тятов Панкрат

Отец ребёнка: Тятов Герасим

Смерть
Неизвестно

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