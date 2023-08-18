Тятов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Тятов Иван
Мать: Тятова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тятова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тятов Михаил
Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тятов Макар
Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тятов Илья
Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тятов Иван
Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Тятова) Марва
Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тятов Панкрат
Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна
Смерть
1847