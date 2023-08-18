Тятов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятов Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Тятов Иван

Мать: Тятова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тятова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Тятов Михаил

Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Тятов Макар

Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тятов Илья

Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тятов Иван

Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Тятова) Марва

Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Тятов Панкрат

Мать ребёнка: Тятова Анна Стефановна

Смерть
1847

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