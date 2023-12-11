Пантелеймон
Место рождения
Дата рождения1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Тимофей
Мать: Марья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Симеонова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Димитрий
Мать ребёнка: Мария Симеонова
Рождение ребёнка
04.04.1903
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Мария Симеонова
Рождение ребёнка
20.07.1906
Сын: Илья
Мать ребёнка: Мария Симеонова