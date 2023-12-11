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Пантелеймон

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

Дети

1886 г.р.
1903 г.р.
1906 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тимофей

Мать: Марья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Симеонова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Димитрий

Мать ребёнка: Мария Симеонова

Рождение ребёнка
04.04.1903

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Мария Симеонова

Рождение ребёнка
20.07.1906

Сын: Илья

Мать ребёнка: Мария Симеонова

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