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Тимофей

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1793 г.р.

Жена

1820 г.р.

Дети

1842 г.р.
1844 г.р.
1848 г.р.
1851 г.р.
1855 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иван

Мать: Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Меркурий

Мать ребёнка: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Пантелеймон

Мать ребёнка: Марья Павлова

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