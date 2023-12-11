Тимофей
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Меркурий
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Пантелеймон
Мать ребёнка: Марья Павлова