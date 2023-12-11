Димитрий
Место рождения
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Пантелеймон
Мать: Мария Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минько Мария Авксентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минько Мария Авксентиева
Рождение ребёнка
26.02.1906
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Минько Мария Авксентиева
Рождение ребёнка
04.03.1908
Дочь: Иульяния
Мать ребёнка: Минько Мария Авксентиева