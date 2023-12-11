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Димитрий

Место рождения

Конские Раздоры

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Пантелеймон

Мать: Мария Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минько Мария Авксентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минько Мария Авксентиева

Рождение ребёнка
26.02.1906

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Минько Мария Авксентиева

Рождение ребёнка
04.03.1908

Дочь: Иульяния

Мать ребёнка: Минько Мария Авксентиева

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