Мария Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелеймон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пантелеймон
Рождение ребёнка
1886
Сын: Димитрий
Отец ребёнка: Пантелеймон
Рождение ребёнка
04.04.1903
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Пантелеймон
Рождение ребёнка
20.07.1906
Сын: Илья
Отец ребёнка: Пантелеймон