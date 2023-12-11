Мария Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

1886 г.р.
1903 г.р.
1906 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеймон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеймон

Рождение ребёнка
1886

Сын: Димитрий

Отец ребёнка: Пантелеймон

Рождение ребёнка
04.04.1903

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Пантелеймон

Рождение ребёнка
20.07.1906

Сын: Илья

Отец ребёнка: Пантелеймон

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