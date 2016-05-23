Луковникова (Светлова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.07.1948
Дата смерти23.05.2016
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1968
Дочь: Луковникова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Луковников Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1977
Дочь: Луковникова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Луковников Александр Иванович
Смерть
23.05.2016