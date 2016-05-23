Луковникова (Светлова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуковникова (Светлова) Лидия Ивановна

Луковникова (Светлова) Лидия Ивановна

avatar

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

14.07.1948

Дата смерти

23.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1948

Отец: Светлов Иван Александрович

Мать: Светлова (Сухойвович) Серафима (Сарра) Андреевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луковников Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1968

Дочь: Луковникова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Луковников Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1977

Дочь: Луковникова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Луковников Александр Иванович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
23.05.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.