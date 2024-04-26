Светлова (Сухойвович) Серафима (Сарра) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлова (Сухойвович) Серафима (Сарра) Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Светлов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светлов Иван Александрович

Рождение ребёнка
14.07.1948

Дочь: Луковникова (Светлова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Светлов Иван Александрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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