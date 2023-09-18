Каляганова Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каляганова Антонина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1929

Дата смерти

05.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929

Отец: Колеганов Степан Михайлович

Мать: Колеганова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1953

Сын: Глазов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
06.05.1954

Сын: Глазов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.03.1962

Сын: Глазов Василий Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
16.09.1964

Дочь: Гусарова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
08.12.1966

Сын: Глазов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
01.04.1969

Сын: Глазов Николай Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич

Смерть
05.08.1982
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