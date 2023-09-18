Каляганова Антонина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1929
Дата смерти05.08.1982
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929
Рождение ребёнка
04.01.1953
Сын: Глазов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
06.05.1954
Сын: Глазов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.03.1962
Сын: Глазов Василий Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.09.1964
Дочь: Гусарова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
08.12.1966
Сын: Глазов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1969
Сын: Глазов Николай Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Алексеевич
Смерть
05.08.1982