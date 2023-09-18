Колеганова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колеганова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Колеганов Иван Степанович

Отец ребёнка: Колеганов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1929

Дочь: Каляганова Антонина Степановна

Отец ребёнка: Колеганов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колеганова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Колеганов Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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