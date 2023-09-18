Колеганова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колеганов Иван Степанович
Отец ребёнка: Колеганов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
20.04.1929
Дочь: Каляганова Антонина Степановна
Отец ребёнка: Колеганов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колеганова Любовь Степановна
Отец ребёнка: Колеганов Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно