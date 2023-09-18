Колеганов Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колеганов Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Колеганов Иван Степанович

Мать ребёнка: Колеганова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1929

Дочь: Каляганова Антонина Степановна

Мать ребёнка: Колеганова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колеганова Любовь Степановна

Мать ребёнка: Колеганова Елена Ивановна

Смерть
1938
Девятовка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
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