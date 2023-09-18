Колеганов Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колеганов Иван Степанович
Мать ребёнка: Колеганова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1929
Дочь: Каляганова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Колеганова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колеганова Любовь Степановна
Мать ребёнка: Колеганова Елена Ивановна
Смерть
1938
Девятовка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область