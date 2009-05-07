Глазов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1962

Дата смерти

07.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1962

Отец: Глазов Александр Алексеевич

Мать: Каляганова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
30.10.1984

Дочь: Глазова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Глазова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазова Анна Ивановна

Смерть
07.05.2009
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