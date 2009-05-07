Глазов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1962
Дата смерти07.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1962
Рождение ребёнка
30.10.1984
Дочь: Глазова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Глазова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазова Анна Ивановна
Смерть
07.05.2009