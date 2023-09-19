Глазова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1984
Дочь: Глазова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Глазов Василий Александрович
Рождение ребёнка
16.03.?
Сын: Глазов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Глазов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно