Глазова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1984

Дочь: Глазова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Глазов Василий Александрович

Рождение ребёнка
16.03.?

Сын: Глазов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Глазов Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазов Василий Александрович

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