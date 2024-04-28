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Мельниченко Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1915

Дата смерти

18.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1943

Сын: Мельниченко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мельниченко Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
18.05.1943

Сын: Мельниченко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мельниченко Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.?

Дочь: Мельниченко Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Мельниченко Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Александр умер в 4 мес

Мать ребёнка: Мельниченко Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слоева Лида Николаевна

Мать ребёнка: Мельниченко Ксения Николаевна

Смерть
18.04.1969
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