Мельниченко Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1915
Дата смерти18.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1943
Сын: Мельниченко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Мельниченко Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
18.05.1943
Сын: Мельниченко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Мельниченко Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
04.04.?
Дочь: Мельниченко Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Мельниченко Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Александр умер в 4 мес
Мать ребёнка: Мельниченко Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слоева Лида Николаевна
Мать ребёнка: Мельниченко Ксения Николаевна
Смерть
18.04.1969