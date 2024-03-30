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Мельниченко Иван Николаевич
Мельниченко Иван Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.1943
Пол
Мужской
Отец
Мельниченко Николай Яковлевич
1915 г.р.
Мать
Мельниченко (Молчанова) Ксения Николаевна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1943
Отец:
Мельниченко Николай Яковлевич
Мать:
Мельниченко Ксения Николаевна
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