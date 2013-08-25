Мельниченко Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1943

Дата смерти

25.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1943

Отец: Мельниченко Николай Яковлевич

Мать: Мельниченко Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
31.10.1968

Дочь: Тиханова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Мельниченко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1975

Дочь: Мудрова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Мельниченко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1982

Дочь: Иванова Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Мельниченко Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельниченко Вера Ивановна

Смерть
25.08.2013
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