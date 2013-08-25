Мельниченко Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1943
Дата смерти25.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1943
Рождение ребёнка
31.10.1968
Дочь: Тиханова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Мельниченко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1975
Дочь: Мудрова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Мельниченко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1982
Дочь: Иванова Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Мельниченко Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.2013