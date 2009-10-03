Мельниченко (Молчанова) Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1917
Дата смерти03.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1943
Сын: Мельниченко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
18.05.1943
Сын: Мельниченко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
04.04.?
Дочь: Мельниченко Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Александр умер в 4 мес
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слоева Лида Николаевна
Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич
Смерть
03.10.2009