Мельниченко (Молчанова) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко (Молчанова) Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1917

Дата смерти

03.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1943

Сын: Мельниченко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
18.05.1943

Сын: Мельниченко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
04.04.?

Дочь: Мельниченко Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Александр умер в 4 мес

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слоева Лида Николаевна

Отец ребёнка: Мельниченко Николай Яковлевич

Смерть
03.10.2009
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