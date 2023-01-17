Магзумова (Гильмиярова) Фаридах Гильмияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магзумова (Гильмиярова) Фаридах Гильмияровна

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Место рождения

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.11.1895

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1895

Отец: Гильмияр Нургали улы

Мать: Хуснимисал Туйбулды кызы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.

Дочь: Гиндуллина Миннисафия Мухамметфаиз кызы

Отец ребёнка: Магзумов Фаиз Магзумович

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1918 ст.

Дочь: Хатмуллина Марзия Мухамметфаиз кызы

Отец ребёнка: Магзумов Фаиз Магзумович

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1919

Сын: Магзумов Хафиз Мухааметфаиз улы

Отец ребёнка: Магзумов Фаиз Магзумович

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Магзумов Сулейман Мухамметфаиз улы

Отец ребёнка: Магзумов Фаиз Магзумович

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1929

Сын: Магзумов Зуфар Фаизович

Отец ребёнка: Магзумов Фаиз Магзумович

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Награда
1946
Награждена орденом "Мать героиня"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магзумов Фаиз Магзумович

Смерть
1980
Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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