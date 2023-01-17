Магзумова (Гильмиярова) Фаридах Гильмияровна
Место рождения
Дата рождения26.11.1895
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1895
Отец: Гильмияр Нургали улы
Мать: Хуснимисал Туйбулды кызы
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.
Дочь: Гиндуллина Миннисафия Мухамметфаиз кызы
Отец ребёнка: Магзумов Фаиз Магзумович
Рождение ребёнка
16.10.1918 ст.
Дочь: Хатмуллина Марзия Мухамметфаиз кызы
Отец ребёнка: Магзумов Фаиз Магзумович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Магзумов Хафиз Мухааметфаиз улы
Отец ребёнка: Магзумов Фаиз Магзумович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Магзумов Сулейман Мухамметфаиз улы
Отец ребёнка: Магзумов Фаиз Магзумович
Рождение ребёнка
10.01.1929
Отец ребёнка: Магзумов Фаиз Магзумович
Награда
1946
Награждена орденом "Мать героиня"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980