Хуснимисал Туйбулды кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснимисал Туйбулды кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1895

Дочь: Магзумова Фаридах Гильмияровна

Отец ребёнка: Гильмияр Нургали улы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.

Дочь: Гузульнисса Гильмияр кызы

Отец ребёнка: Гильмияр Нургали улы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1902 ст.

Сын: Мухаммадша Гильмияр улы

Отец ребёнка: Гильмияр Нургали улы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1904 ст.

Сын: Рахматулла Гильмияр улы

Отец ребёнка: Гильмияр Нургали улы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.

Сын: Тухватулла Гильмияр улы

Отец ребёнка: Гильмияр Нургали улы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильмияр Нургали улы

Смерть
Неизвестно
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