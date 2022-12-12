Хуснимисал Туйбулды кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1895
Дочь: Магзумова Фаридах Гильмияровна
Отец ребёнка: Гильмияр Нургали улы
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.
Дочь: Гузульнисса Гильмияр кызы
Отец ребёнка: Гильмияр Нургали улы
Рождение ребёнка
24.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Гильмияр Нургали улы
Рождение ребёнка
19.02.1904 ст.
Отец ребёнка: Гильмияр Нургали улы
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Гильмияр Нургали улы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гильмияр Нургали улы
Смерть
Неизвестно