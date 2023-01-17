Гильмияр Нургали улы
Место рождения
Дата рождения02.03.1866 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1866 ст.
Отец: Нургали Курбангали улы
Рождение ребёнка
26.11.1895
Дочь: Магзумова Фаридах Гильмияровна
Мать ребёнка: Хуснимисал Туйбулды кызы
Рождение ребёнка
25.11.1897 ст.
Дочь: Фархиназ Гильмияр кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.
Дочь: Гузульнисса Гильмияр кызы
Мать ребёнка: Хуснимисал Туйбулды кызы
Рождение ребёнка
24.01.1902 ст.
Мать ребёнка: Хуснимисал Туйбулды кызы
Рождение ребёнка
19.02.1904 ст.
Мать ребёнка: Хуснимисал Туйбулды кызы
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.
Мать ребёнка: Хуснимисал Туйбулды кызы
Рождение ребёнка
28.02.1912 ст.
Дочь: Уммигульсум Гильмияр кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1913 ст.
Дочь: Бибитакмиля Гильмияр кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1916 ст.
Дочь: Хатифа Гильмияр кызы
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуснимисал Туйбулды кызы
Смерть
После 1920