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Гильмияр Нургали улы

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Место рождения

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.03.1866 ст.

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1866 ст.

Отец: Нургали Курбангали улы

Мать: Шамсизямал Амангельды кызы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1895

Дочь: Магзумова Фаридах Гильмияровна

Мать ребёнка: Хуснимисал Туйбулды кызы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1897 ст.

Дочь: Фархиназ Гильмияр кызы

Мать ребёнка: не указана

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.

Дочь: Гузульнисса Гильмияр кызы

Мать ребёнка: Хуснимисал Туйбулды кызы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1902 ст.

Сын: Мухаммадша Гильмияр улы

Мать ребёнка: Хуснимисал Туйбулды кызы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1904 ст.

Сын: Рахматулла Гильмияр улы

Мать ребёнка: Хуснимисал Туйбулды кызы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.

Сын: Тухватулла Гильмияр улы

Мать ребёнка: Хуснимисал Туйбулды кызы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1912 ст.

Дочь: Уммигульсум Гильмияр кызы

Мать ребёнка: не указана

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1913 ст.

Дочь: Бибитакмиля Гильмияр кызы

Мать ребёнка: не указана

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1916 ст.

Дочь: Хатифа Гильмияр кызы

Мать ребёнка: не указана

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснимисал Туйбулды кызы

Смерть
После 1920
Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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