Магзумов Фаиз (Мухамметфаиз) Магзумович
Место рождения
Дата рождения14.07.1890 ст.
Дата смерти03.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1890 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.
Дочь: Гиндуллина Миннисафия Мухамметфаиз кызы
Мать ребёнка: Магзумова Фаридах Гильмияровна
Рождение ребёнка
16.10.1918 ст.
Дочь: Хатмуллина Марзия Мухамметфаиз кызы
Мать ребёнка: Магзумова Фаридах Гильмияровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Магзумов Хафиз Мухааметфаиз улы
Мать ребёнка: Магзумова Фаридах Гильмияровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Магзумов Хатип Мухамметфаиз улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Магзумов Сулейман Мухамметфаиз улы
Мать ребёнка: Магзумова Фаридах Гильмияровна
Рождение ребёнка
28.04.1927
Дочь: Нургалиева Мукарама Мухамметфаиз кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1929
Мать ребёнка: Магзумова Фаридах Гильмияровна
Рождение ребёнка
15.02.1932
Дочь: Ялалтдинов Кашифа Мухамметфаиз кызы
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.1943
Алкино, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан