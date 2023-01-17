Магзумов Фаиз (Мухамметфаиз) Магзумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магзумов Фаиз (Мухамметфаиз) Магзумович

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Место рождения

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.07.1890 ст.

Дата смерти

03.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1890 ст.

Отец: Мухамметмагзум Мухамметкамал улы

Мать: Малика Абдулсалих кызы

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.

Дочь: Гиндуллина Миннисафия Мухамметфаиз кызы

Мать ребёнка: Магзумова Фаридах Гильмияровна

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1918 ст.

Дочь: Хатмуллина Марзия Мухамметфаиз кызы

Мать ребёнка: Магзумова Фаридах Гильмияровна

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1919

Сын: Магзумов Хафиз Мухааметфаиз улы

Мать ребёнка: Магзумова Фаридах Гильмияровна

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1922

Сын: Магзумов Хатип Мухамметфаиз улы

Мать ребёнка: не указана

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Магзумов Сулейман Мухамметфаиз улы

Мать ребёнка: Магзумова Фаридах Гильмияровна

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1927

Дочь: Нургалиева Мукарама Мухамметфаиз кызы

Мать ребёнка: не указана

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1929

Сын: Магзумов Зуфар Фаизович

Мать ребёнка: Магзумова Фаридах Гильмияровна

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1932

Дочь: Ялалтдинов Кашифа Мухамметфаиз кызы

Мать ребёнка: не указана

Дюсметово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магзумова Фаридах Гильмияровна

Смерть
03.08.1943
Алкино, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
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