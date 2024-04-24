Пентелева (Семанова) Надежда Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пентелева (Семанова) Надежда Никифоровна

Место рождения

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Семанов Никифор Максимович

Мать: Семанова Харитина

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пентелев Никифор

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1762
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 3-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Смерть
Неизвестно

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