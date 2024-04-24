Пентелева (Семанова) Надежда Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Семанов Никифор Максимович
Мать: Семанова Харитина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пентелев Никифор
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1762
Вид учета: 3-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все