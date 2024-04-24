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Семанов Никифор Максимович

Место рождения

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

18.01.1786 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1719
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 1-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 4 апреля 1745 года (2-я ревизия) среди крестьян мужского пола Богоявленского Покровского приходов Ратонаволоцкой Ваймужской волостей Антониево-С... Показать все
Рождение
1735

Отец: Семанов Максим Филиппович

Мать: Семанова Харитина Петровна

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семанова (Гашова) Евдокия Михайловна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семанова Харитина

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
04.04.1745 ст.
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 2-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 4 апреля 1745 года (2-я ревизия) среди крестьян мужского пола Богоявленского Покровского приходов Ратонаволоцкой Ваймужской волостей Антониево-С... Показать все
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Артамонова (Семанова) Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Семанова Харитина

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Чертова (Семанова) Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Семанова Харитина

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пентелева (Семанова) Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Семанова Харитина

Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Семанов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Семанова Харитина

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
деревня Долгинская, Королев тож. Алексей Максимович Семанов- 46 лет,умер в 1777 году, у него жена: Евдокия- 50 лет, умерла в 1778 году, у них дети, написанные в бывшую последнюю ревизию: 1. Василий -... Показать все
Место жительства
1762
Короли, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 3-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Садулина (Семанова) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Семанова Харитина

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
?.07.1782 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Смерть
18.01.1786 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 2 о смерти 18 января 1786 года экономического крестьянина деревни Офролицкой Никифора Максимовича Семанова, 51 год. Причина смерти и дата погребения не указаны. ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 64 стр. 241 | ... Показать все
Место жительства
13.09.1795 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 5-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 13 сентября 1795 года (5-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого села Холмогорской округи Архангельского наместничества значатся | дер... Показать все

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