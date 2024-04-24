Семанов Никифор Максимович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти18.01.1786 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1719
Вид учета: 1-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 4 апреля 1745 года (2-я ревизия) среди крестьян мужского пола Богоявленского Покровского приходов Ратонаволоцкой Ваймужской волостей Антониево-С... Показать все
Рождение
1735
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семанова Харитина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
04.04.1745 ст.
Вид учета: 2-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 4 апреля 1745 года (2-я ревизия) среди крестьян мужского пола Богоявленского Покровского приходов Ратонаволоцкой Ваймужской волостей Антониево-С... Показать все
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Артамонова (Семанова) Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Семанова Харитина
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Чертова (Семанова) Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Семанова Харитина
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пентелева (Семанова) Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Семанова Харитина
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Семанова Харитина
деревня Долгинская, Королев тож. Алексей Максимович Семанов- 46 лет,умер в 1777 году, у него жена: Евдокия- 50 лет, умерла в 1778 году, у них дети, написанные в бывшую последнюю ревизию: 1. Василий -... Показать все
Место жительства
1762
Вид учета: 3-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Садулина (Семанова) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Семанова Харитина
Место жительства
?.07.1782 ст.
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого Богоявленского и Покровских приходов Холмогорской округи В... Показать все
Смерть
18.01.1786 ст.
№ 2 о смерти 18 января 1786 года экономического крестьянина деревни Офролицкой Никифора Максимовича Семанова, 51 год. Причина смерти и дата погребения не указаны. ГААО. Ф.29 Оп. 28 Дело 64 стр. 241 | ... Показать все
Место жительства
13.09.1795 ст.
Вид учета: 5-я ревизская сказка | В ревизской сказке от 13 сентября 1795 года (5-я ревизия) среди экономических крестьян Емецкого села Холмогорской округи Архангельского наместничества значатся | дер... Показать все