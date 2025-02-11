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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Швагрин Иван Сергеев1786 г.р.
Дети
(Швагрина) Просковья Иванова1813 г.р.
Швагрин Иван Иванов1820 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швагрин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Швагрина) Просковья Иванова
Отец ребёнка: Швагрин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Швагрин Иван Иванов
Отец ребёнка: Швагрин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Швагрин Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Швагрин Илья Иванов
Отец ребёнка: Швагрин Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно