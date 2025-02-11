? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Швагрин Иван Сергеев1786 г.р.
Дети
(Швагрина) Просковья Иванова1813 г.р.
Швагрин Иван Иванов1820 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швагрин Иван Сергеев

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Швагрина) Просковья Иванова

Отец ребёнка: Швагрин Иван Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Швагрин Иван Иванов

Отец ребёнка: Швагрин Иван Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Швагрин Василий Иванов

Отец ребёнка: Швагрин Иван Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Швагрин Илья Иванов

Отец ребёнка: Швагрин Иван Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.