Швагрин Василий Иванов 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Швагрин Василий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Швагрин Иван Сергеев1786 г.р.
Супруги
Швагрина Марья Фёдорова1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Швагрин Иван Сергеев

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швагрина Марья Фёдорова

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

93 семья

Смерть
Неизвестно

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