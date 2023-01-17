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Швагрин Иван Сергеев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Швагрин Сергей Фёдоров

Мать: Швагрина Елена Титова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Просковья Иванова

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Швагрин Иван Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Швагрин Василий Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Швагрин Илья Иванов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
93 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1839
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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