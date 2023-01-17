Швагрин Иван Сергеев
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Швагрин Сергей Фёдоров
Мать: Швагрина Елена Титова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Просковья Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Швагрин Иван Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Швагрин Илья Иванов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
93 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1839