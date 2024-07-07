Рудько (Соляник) Раиса Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рудько (Соляник) Раиса Семеновна

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.09.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соляник Семен Поликарпович

Мать: (Соляник) Наталья Никоноровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудько Виктор Петрович

Рождение ребёнка
25.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудько Виктор Петрович

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудько Виктор Петрович

Смерть
17.09.1993
Номер наследственного дела: 220/1994 Открыто нотариусом: Вторая Таганрогская государственная нотариальная контора Ростовской области (н/д) За подробной информацией вы можете обращаться в: Нотариальная... Показать все

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