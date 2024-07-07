Рудько (Соляник) Раиса Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.09.1993
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1953
Рождение ребёнка
25.02.1957
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.09.1967
Смерть
17.09.1993
Номер наследственного дела: 220/1994 Открыто нотариусом: Вторая Таганрогская государственная нотариальная контора Ростовской области (н/д) За подробной информацией вы можете обращаться в: Нотариальная... Показать все