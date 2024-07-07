Соляник Семен Поликарпович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соляник Семен Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соляник Поликарп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Соляник) Наталья Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудько (Соляник) Раиса Семеновна

Мать ребёнка: (Соляник) Наталья Никоноровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Соляник) Наталья Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Соляник) Наталья Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Соляник) Наталья Никоноровна

Смерть
Неизвестно

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