(Соляник) Наталья Никоноровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Соляник) Наталья Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никонор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соляник Семен Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудько (Соляник) Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Соляник Семен Поликарпович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соляник Семен Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соляник Семен Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соляник Семен Поликарпович

Смерть
Неизвестно

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