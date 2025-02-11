Дорогов Василий Георгиевич
мужской, родился 08.04.1914, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
умер 2009, Москва, город федерального значения Москва
ОтецДорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович03.04.1891 г.р.
МатьДорогова (Диц/Дидерикс) Анна КарловнаВычислено 1895 г.р.
Дети
Дорогов Владимир Васильевич15.03.1940 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1914
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
15.03.1940
Сын: Дорогов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Дорогова (Яитских) Людмила Александровна
Смерть
2009
Похороны
Неизвестно