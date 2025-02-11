Дорогов Василий Георгиевич 08.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Василий Георгиевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.04.1914, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

умер 2009, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович03.04.1891 г.р.
Мать
Дорогова (Диц/Дидерикс) Анна КарловнаВычислено 1895 г.р.
Дети
Дорогов Владимир Васильевич15.03.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1914

Отец: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович

Мать: Дорогова (Диц/Дидерикс) Анна Карловна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
15.03.1940

Сын: Дорогов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Дорогова (Яитских) Людмила Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
2009
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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