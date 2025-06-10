Дорогова (Диц/Дидерикс) Анна Карловна
женский, родилась Вычислено 1895, Вознесенская волость, село Капитанавское
умерла Неизвестно, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Супруги
Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович03.04.1891 г.р.
Дети
Дорогов Василий Георгиевич08.04.1914 г.р.
Дорогов Алексей Георгиевич14.06.1922 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1912
Рождение ребёнка
08.04.1914
Сын: Дорогов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1922
Сын: Дорогов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович
Смерть
Неизвестно