Дорогова (Диц/Дидерикс) Анна Карловна Вычислено 1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогова (Диц/Дидерикс) Анна Карловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Вычислено 1895, Вознесенская волость, село Капитанавское

умерла Неизвестно, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Диц ?Неизвестно г.р.
Супруги
Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович03.04.1891 г.р.
Дети
Дорогов Василий Георгиевич08.04.1914 г.р.
Дорогов Алексей Георгиевич14.06.1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: Диц ?

Мать: ?

Вознесенская волость, село Капитанавское

Бракосочетание
28.10.1912

Муж: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович

Супруг(-а): Анна Карловна Дорогова (Диц)

Рождение ребёнка
08.04.1914

Сын: Дорогов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
14.06.1922

Сын: Дорогов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Дорогов Николай Егорович

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Георгий/ Егор Петрович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

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