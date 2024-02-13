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Бритвин Илья Яковлевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

08.10.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Бритвин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Бритвина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бритвин Василий Ильич

Мать ребёнка: Бритвина Пелагея Васильевна

Бондовка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.09.1941

Дочь: Галина Ильинична

Мать ребёнка: Бритвина Пелагея Васильевна

Бондовка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.10.1959
г.Каменка, Самарской обл.
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