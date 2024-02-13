Бритвин Илья Яковлевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти08.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Бритвина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Бритвина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
15.09.1941
Дочь: Галина Ильинична
Мать ребёнка: Бритвина Пелагея Васильевна
Смерть
08.10.1959
г.Каменка, Самарской обл.