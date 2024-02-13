Бритвин Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
25.05.1962
Дочь: Бурачек Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Бритвина Зинаида
г.Кинель, Самарская обл.
Рождение ребёнка
30.03.1966
Дочь: Богданова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Бритвина Зинаида
г.Кинель, Самарская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бритвина Зинаида
Смерть
2009
г.Кинель, Самарская обл.
Причина смерти: рак желудка