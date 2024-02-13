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Бритвин Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Бритвин Илья Яковлевич

Мать: Бритвина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1962

Дочь: Бурачек Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Бритвина Зинаида

г.Кинель, Самарская обл.
Рождение ребёнка
30.03.1966

Дочь: Богданова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Бритвина Зинаида

г.Кинель, Самарская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бритвина Зинаида

Смерть
2009
г.Кинель, Самарская обл.
Причина смерти: рак желудка
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