Бритвина (Яшина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритвина (Яшина) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.10.1910

Дата смерти

28.02.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Бритвин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Бритвин Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Бритвин Василий Ильич

Отец ребёнка: Бритвин Илья Яковлевич

Бондовка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.09.1941

Дочь: Галина Ильинична

Отец ребёнка: Бритвин Илья Яковлевич

Бондовка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
28.02.1998
Похороны
Неизвестно
г.Новокуйбышевск
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