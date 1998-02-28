Бритвина (Яшина) Пелагея Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.10.1910
Дата смерти28.02.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Бритвин Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Бритвин Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
15.09.1941
Дочь: Галина Ильинична
Отец ребёнка: Бритвин Илья Яковлевич
Смерть
28.02.1998
Похороны
Неизвестно
г.Новокуйбышевск