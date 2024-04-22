Анисимова (Михайлова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Михайлова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1933

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

1958 г.р.
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1963 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Михайлов (mikhaylov) Василий Михайлович (Vasiliy Mikhaylovich)

Мать: Михайлова Матрёна Егоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.06.1958

Дочь: Балашникова Маргарита Зиноновна

Отец ребёнка: Анисимов Зинон Петрович

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Зинон Петрович

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Зинон Петрович

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.03.1963

Дочь: Утриева Валентина Зиноновна

Отец ребёнка: Анисимов Зинон Петрович

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Зинон Петрович

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Зинон Петрович

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Зинон Петрович

Смерть
1975
Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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