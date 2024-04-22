Анисимова (Михайлова) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Михайлов (mikhaylov) Василий Михайлович (Vasiliy Mikhaylovich)
Рождение ребёнка
18.06.1958
Дочь: Балашникова Маргарита Зиноновна
Отец ребёнка: Анисимов Зинон Петрович
Рождение ребёнка
15.01.1960
Рождение ребёнка
01.10.1961
Рождение ребёнка
03.03.1963
Дочь: Утриева Валентина Зиноновна
Отец ребёнка: Анисимов Зинон Петрович
Рождение ребёнка
13.10.1968
Рождение ребёнка
14.06.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно