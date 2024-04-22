Михайлов (Mikhaylov) Василий Михайлович (Vasiliy Mikhaylovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов (Mikhaylov) Василий Михайлович (Vasiliy Mikhaylovich)

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Место рождения

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1903

Дата смерти

27.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Михайлов Михаил (Михайлович?)

Мать: не указана

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.07.1928

Сын: Михайлов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Михайлова Матрёна Егоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Михайлов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Михайлова Матрёна Егоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Анисимова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Михайлова Матрёна Егоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.03.1937

Дочь: Колистратова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Михайлова Матрёна Егоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.08.1940

Дочь: Минина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Михайлова Матрёна Егоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Военная служба
04.06.1942
Яльчикский РВК, Чувашская АССР, Яльчикский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Матрёна Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
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