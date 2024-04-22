Михайлов (Mikhaylov) Василий Михайлович (Vasiliy Mikhaylovich)
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти27.11.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Михайлов Михаил (Михайлович?)
Рождение ребёнка
20.07.1928
Сын: Михайлов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Михайлова Матрёна Егоровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Михайлов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Михайлова Матрёна Егоровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Анисимова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Матрёна Егоровна
Рождение ребёнка
03.03.1937
Дочь: Колистратова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Матрёна Егоровна
Рождение ребёнка
16.08.1940
Дочь: Минина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Михайлова Матрёна Егоровна
Военная служба
04.06.1942
Яльчикский РВК, Чувашская АССР, Яльчикский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно