Анисимов Зинон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Зинон Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

1958 г.р.
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1963 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Анисимов Петр

Мать: Анисимова Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
18.06.1958

Дочь: Балашникова Маргарита Зиноновна

Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Васильевна

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Васильевна

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Васильевна

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.03.1963

Дочь: Утриева Валентина Зиноновна

Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Васильевна

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Васильевна

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Васильевна

Тоскаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
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