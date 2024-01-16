Анисимов Зинон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Анисимов Петр
Рождение ребёнка
18.06.1958
Дочь: Балашникова Маргарита Зиноновна
Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
15.01.1960
Рождение ребёнка
01.10.1961
Рождение ребёнка
03.03.1963
Дочь: Утриева Валентина Зиноновна
Мать ребёнка: Анисимова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
13.10.1968
Рождение ребёнка
14.06.1973
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно