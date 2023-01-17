Фон Меллер Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1856
Дата смерти?.10.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1856
Рождение ребёнка
01.06.1881
Сын: Фон Меллер Константин Константинович
Мать ребёнка: Фон Меллер Варвара Григорьевна
Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.03.1884
Дочь: Эристова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Фон Меллер Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
08.06.1990
Дочь: Фон Меллер Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Фон Меллер Варвара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1919
село Константиновка, Кутаисская губерния, Российская империя