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Фон Меллер Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1856

Дата смерти

?.10.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1856

Отец: Фон Меллер Александр Фридрихович

Мать: Фон Меллер Ольга Павловна

Рождение ребёнка
01.06.1881

Сын: Фон Меллер Константин Константинович

Мать ребёнка: Фон Меллер Варвара Григорьевна

Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.03.1884

Дочь: Эристова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Фон Меллер Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
08.06.1990

Дочь: Фон Меллер Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Фон Меллер Варвара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Меллер Варвара Григорьевна

Смерть
?.10.1919
село Константиновка, Кутаисская губерния, Российская империя
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