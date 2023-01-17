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Фон Меллер Константин Константинович

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Место рождения

Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край

Дата рождения

01.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1881

Отец: Фон Меллер Константин Александрович

Мать: Фон Меллер Варвара Григорьевна

Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.03.1912

Дочь: Фон Меллер Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Фон Меллер Ольга Константиновна

Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.10.1913

Сын: Фон Меллер Константин Константинович

Мать ребёнка: Фон Меллер Ольга Константиновна

Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Меллер Ольга Константиновна

Смерть
Неизвестно
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