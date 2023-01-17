Фон Меллер Константин Константинович
Место рождения
Дата рождения01.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1881
Рождение ребёнка
06.03.1912
Дочь: Фон Меллер Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Фон Меллер Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
25.10.1913
Сын: Фон Меллер Константин Константинович
Мать ребёнка: Фон Меллер Ольга Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно