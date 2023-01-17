Фон Меллер (Лорис-Меликова) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Меллер (Лорис-Меликова) Ольга Константиновна

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Место рождения

г. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1912

Дочь: Фон Меллер Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Фон Меллер Константин Константинович

Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.10.1913

Сын: Фон Меллер Константин Константинович

Отец ребёнка: Фон Меллер Константин Константинович

Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Меллер Константин Константинович

Смерть
Неизвестно
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