Фон Меллер (Лорис-Меликова) Ольга Константиновна
Место рожденияг. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя
Дата рождения18.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тифлис, Тифлисская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1912
Дочь: Фон Меллер Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Фон Меллер Константин Константинович
Рождение ребёнка
25.10.1913
Сын: Фон Меллер Константин Константинович
Отец ребёнка: Фон Меллер Константин Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно