Фон Меллер (Орбелиани) Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти26.08.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1881
Сын: Фон Меллер Константин Константинович
Отец ребёнка: Фон Меллер Константин Александрович
Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.03.1884
Дочь: Эристова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Фон Меллер Константин Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1990
Дочь: Фон Меллер Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Фон Меллер Константин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1912