Фон Меллер (Орбелиани) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Меллер (Орбелиани) Варвара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

26.08.1912

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1881

Сын: Фон Меллер Константин Константинович

Отец ребёнка: Фон Меллер Константин Александрович

Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.03.1884

Дочь: Эристова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Фон Меллер Константин Александрович

Рождение ребёнка
08.06.1990

Дочь: Фон Меллер Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Фон Меллер Константин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Меллер Константин Александрович

Смерть
26.08.1912
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