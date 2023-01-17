Фон Меллер (Фон Притвиц) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1837
Дата смерти02.03.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1856
Сын: Фон Меллер Константин Александрович
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович
Рождение ребёнка
24.05.1859
Дочь: Церетели Ольга Александровна
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович
Рождение ребёнка
02.08.1860
Сын: Фон Меллер Борис Александрович
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович
Рождение ребёнка
27.01.1862
Дочь: Абаза Анна Александровна
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович
Рождение ребёнка
21.06.1866
Дочь: Фон Унгерн-Штернберг Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1893