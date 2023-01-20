Фон Меллер (Фон Притвиц) Ольга Павловна
женский, родилась 18.08.1837
умерла 02.03.1893
Супруги
Фон Меллер Александр Фридрихович12.04.1828 г.р.
Дети
Фон Меллер Константин Александрович22.04.1856 г.р.
Церетели Ольга Александровна24.05.1859 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1856
Сын: Фон Меллер Константин Александрович
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович
Рождение ребёнка
24.05.1859
Дочь: Церетели Ольга Александровна
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович
Рождение ребёнка
02.08.1860
Сын: Фон Меллер Борис Александрович
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1862
Дочь: Абаза (Фон Меллер) Анна Александровна
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович
Рождение ребёнка
21.06.1866
Дочь: Фон Унгерн-Штернберг (Фон Меллер) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
02.03.1893