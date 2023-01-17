Фон Меллер (Фон Притвиц) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Меллер (Фон Притвиц) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1837

Дата смерти

02.03.1893

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1856

Сын: Фон Меллер Константин Александрович

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович

Рождение ребёнка
24.05.1859

Дочь: Церетели Ольга Александровна

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович

Рождение ребёнка
02.08.1860

Сын: Фон Меллер Борис Александрович

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1862

Дочь: Абаза Анна Александровна

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович

Рождение ребёнка
21.06.1866

Дочь: Фон Унгерн-Штернберг Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Меллер Александр Фридрихович

Смерть
02.03.1893
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