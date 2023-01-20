Фон Меллер (Фон Притвиц) Ольга Павловна 18.08.1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Меллер (Фон Притвиц) Ольга Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.08.1837

умерла 02.03.1893

Супруги
Фон Меллер Александр Фридрихович12.04.1828 г.р.
Дети
Фон Меллер Константин Александрович22.04.1856 г.р.
Церетели Ольга Александровна24.05.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Меллер Александр Фридрихович

Рождение ребёнка
22.04.1856

Сын: Фон Меллер Константин Александрович

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович

Рождение ребёнка
24.05.1859

Дочь: Церетели Ольга Александровна

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович

Рождение ребёнка
02.08.1860

Сын: Фон Меллер Борис Александрович

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд

Рождение ребёнка
27.01.1862

Дочь: Абаза (Фон Меллер) Анна Александровна

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович

Рождение ребёнка
21.06.1866

Дочь: Фон Унгерн-Штернберг (Фон Меллер) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Фон Меллер Александр Фридрихович

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд

Смерть
02.03.1893

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