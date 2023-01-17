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Рамазанов Николай Резванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1960

Отец: Рамазанов Резван

Мать: Рамазанова Эрна Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1982

Дочь: Цветкова Ира Николаевна

Мать ребёнка: Лютинская Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1986

Сын: Рамазанов Артем Николаевич

Мать ребёнка: Рамазанова Светлана

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирова Эльмира Равиловна

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