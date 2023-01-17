Рамазанов Николай Резванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1960
Отец: Рамазанов Резван
Мать: Рамазанова Эрна Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1982
Дочь: Цветкова Ира Николаевна
Мать ребёнка: Лютинская Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1986
Сын: Рамазанов Артем Николаевич
Мать ребёнка: Рамазанова Светлана
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно